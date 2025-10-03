Haberler

Ankara'da Tüp Patlaması Nedeniyle Gecekondu Yangını

Ankara'da Tüp Patlaması Nedeniyle Gecekondu Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir gecekonduda meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralı yok. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da tüp patlaması nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Sincan ilçesi Fatih semti Kıyı Sokak'ta bir gecekonduda öğle saatlerinde tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"Evin içinde tüpler vardı, birkaçı patladı"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Fatma Özcan, "Evdeki kadın 'Yetişin' diye bağırarak dışarıya çıktı. Yangın olduğunu gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla tüplü soba nedeniyle meydana gelmiş. Henüz nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Evdeki kadınlardan biri markete gitmiş, iki kişi de o sırada uyuyormuş. Duman kokusu nedeniyle uyanmışlar. Evin içinde tüpler vardı, birkaçı patladı. Müdahale etmek için ekipler geldi. Can kaybı ve yaralı yok" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Sürpriz görüşmede neler yaşandı? Ali Babacan saniye saniye anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT'in operasyon yaptığı dehşet ailesinin görüntüleri! Kazadan sonra bakın ne yapmışlar

MİT'in operasyon yaptığı dehşet ailesinin görüntüleri
Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadının hareketine dikkat

Düğünde çekilen garip görüntü: Arkadaki kadına dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.