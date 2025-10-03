Ankara'da Tüp Patlaması Nedeniyle Gecekondu Yangını

Ankara'da tüp patlaması nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Sincan ilçesi Fatih semti Kıyı Sokak'ta bir gecekonduda öğle saatlerinde tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

"Evin içinde tüpler vardı, birkaçı patladı"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Fatma Özcan, "Evdeki kadın 'Yetişin' diye bağırarak dışarıya çıktı. Yangın olduğunu gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla tüplü soba nedeniyle meydana gelmiş. Henüz nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Evdeki kadınlardan biri markete gitmiş, iki kişi de o sırada uyuyormuş. Duman kokusu nedeniyle uyanmışlar. Evin içinde tüpler vardı, birkaçı patladı. Müdahale etmek için ekipler geldi. Can kaybı ve yaralı yok" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA