Ankara'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Baba ve Oğul Gözaltına Alındı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafik ihlali nedeniyle korna çalan sürücüye baltayla saldıran baba ve oğlu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, baba V.K. ve oğlu T.K.'nın sabıkaları olduğu öğrenildi.

Ankara'da trafikte kendilerine korna çalan sürücünün aracına baltayla saldırarak zarar veren baba ile oğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören'de aracıyla seyir halinde olan A.Y., şerit ihlali yapan V.K.'yı uyarmak için korna çaldı. Durumu öfkelenen V.K., bir süre takip ettiği A.Y.'nin önünü kesti. Araçtan oğlu T.K. ile birlikte inen V.K., balta ile A.Y.'nin aracına saldırdı. Aracın camlarını kıran saldırgan baba ile oğlu olayın ardından bölgeden ayrıldı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri baba ile oğlu Sincan'da yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan V.K.'nın 6, oğlu T.K.'nın ise 3 farklı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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