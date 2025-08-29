Ankara'da Trafik Tartışması Gerginliğe Dönüştü

Ankara'da Trafik Tartışması Gerginliğe Dönüştü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sürücü ile otobüs şoförü arasında yaşanan trafik tartışması, küfürleşme ve gergin anlara yol açtı. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

Ankara'da trafikte yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Taraflar küfürleşirken, otobüsteki yolcular gergin anlar yaşadı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde, sabah saat 08.45 sıralarında, iddiaya göre trafikte yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü aracını durdurup otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Otobüs şoförü araçtan inmedi ve otobüsün camından sürücü ile tartıştı.

Olay sırasında taraflar karşılıklı küfürleşirken, otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve olay kısa sürede sona erdi. Bu sırada Çankırı Caddesi'nde trafik bir süre aksadı. Yaşananlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

