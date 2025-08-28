Ankara'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Ankara'da bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıkları sırada bir kaza daha meydana geldi.

Kaza, Sincan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FIB 546 plakalı motosiklet ile 06 AT 8681 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlı ekiplerine bildirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, başka bir araç önündeki duran araca çarptı. Olay yerinde yaşanan ikinci kaza ise maddi hasarla atlatıldı.

Her iki kazayla ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA