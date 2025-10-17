Haberler

Ankara'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Sincan İlçesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Sürücü C.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan İlçesi Yenikent Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin olduğunu öğrenilen C.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

