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Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, 2'si Ağır

Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, 2'si Ağır
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Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Olayda polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ankara'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde sıralarında Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs Bulvarı'ndan merkez istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 78 BF 355 plakalı araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına doğru savrulan otomobillerde bulunan, H.P. H.C. ve İ.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan H.P. ve Y.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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