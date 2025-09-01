Beypazarı'nda Tek Taraflı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Şehitler mevkiinde bir aracın takla atması sonucu yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Şehitler mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada araç takla attı. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin ayakta tedavisi yapılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
