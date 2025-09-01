Beypazarı'nda Tek Taraflı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Şehitler mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada araç takla attı. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin ayakta tedavisi yapılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - ANKARA