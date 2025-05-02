Ankara'da Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 9 Yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpıştı: 3'ü ağır, 9 yaralı

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki otomobil ile yan yoldan çıkan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07: 00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Y.Y.'nin yaptığı seyir halindeki 06 CRZ 467 plakalı otomobil, karşı yoldan gelen ve kavşağı dönmek için manevra yapan İ.K. idaresindeki 06 HC 467 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledilen ve aralarında sürücülerin de bulunduğu 9 yaralıdan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.