Ankara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı Bulvarı'nın Akyurt istikameti yönünde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka araç kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA