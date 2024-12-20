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Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü

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Ankara-Samsun yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir araç kaza yaptıktan sonra yolda kaldı ve başka bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 2 ölü

ANKARA - Ankara- Samsun yolunda meydana gelen trafik kazasında, 06 EYF 194 plakalı otomobilde bulunan T. D. ve A. E. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı. O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 EYF 194 plakalı araçta bulunan T. D. ve A. E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - 3.Sayfa
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