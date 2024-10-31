Ankara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 11.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Saray mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine, ardından da bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede bir süre trafik akışında aksamalar yaşandı. - ANKARA