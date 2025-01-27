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Ankara'da Tır Tamircisi Silahla Vuruldu

Ankara'da Tır Tamircisi Silahla Vuruldu
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, tır şoförü ile tamirci arasında çıkan tartışma sonrasında, şoför tamirciyi bacağından vurdu. Olay sırasında tır sürücüsü kaçarken, yaralı tamirci hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da 2 yıl önce yaptırdığı tırı tekrar arızalanan şahıs, tartıştığı tamirciyi silahla bacağından vurdu.

Olay, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce tırını tamir ettiren bir şoför, aracının arızanlaması üzerine aynı tamirciye gitti. Test sürüşüne çıkan şoför ile tamirci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda tır sürücüsü, tamirciye tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından tır şoförü kaçarken, bacağından yaralanan tamirci sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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