Ankara'da Tavuk Çiftliği Yangını

Ankara'da Tavuk Çiftliği Yangını
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ankara'da çıkan yangında tavuk çiftliği alevlere teslim oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yakuphasan köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yanan çiftlikte soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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