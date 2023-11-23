Ankara'da Tartıştığı Eşi ve Üvey Kızını Bıçaklayan Adam Hakkında Verilen Cezalar Belli Oldu

ANKARA'da tartıştığı eşi Bahar Bengü'yü (51) bıçaklayarak öldürüp, onun ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi de (25) yaralayan ve hakaret eden Halil Bengü (65) hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan takdiri indirim ile müebbet, 'silahla kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün, 'hakaret' suçundan da 3 ay hapis cezası verildi.

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde 11 Kasım'da Halil Bengü ile eşi Bahar Bengü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Bengü, mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü, evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi de yaraladı. Halil Bengü, daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar verdi. Gözaltına alınan Halil Bengü, tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle sanık hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün kızına yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar ve 'hakaret' suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında mütaalasını açıklayan savcı, sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün kızına yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar ve 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, olayda haksız tahrik unsurlarının oluşmadığını belirtti.

'BIÇAKLA ÜSTÜME GELMESEYDİ'

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Halil Bengü, Bahar Bengü'nün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mütaalaya karşı sözlü savunma için söz alan sanık Bengü, M.B.'ye karşı üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Pişman olduğunu belirten Halil Bengü, "Eşim Bahar üstüme gelmeseydi onunla da böyle bir şey olmazdı. Ben böyle olmasını kesinlikle istemezdim. Biz mutluyduk, ben eşimi seviyordum. Rahmetlinin üzerime bıçakla gelmesi hiç mi suç değil? 2012'den beri eşimin oğluna ve kızına her zaman maddi manevi destek oldum. Atalarımızın sözü var; ölende mi öldürende mi suç. Bıçakla üstüme gelmeseydi" dedi.

3 SUÇTAN DA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Müzakere için duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Halil Bengü'nün maktul Bahar Bengü'ye karşı eylemi nedeniyle 'eşi kasten öldürmek' suçundan haksız tahrik hükmüne yer olmadığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi. Sanık Bengü'nin, Bahar Bengü'nün kızı M.B.'ye karşı eyleminin de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu değil 'silahla kasten yaralama' olduğunu ve takdiri indirim ile 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verildi. Sanığın yine M.B.'ye karşı 'hakaret' suçundan da takdiri indirim ile 3 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.