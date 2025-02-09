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Ankara'da tartışma silahlı saldırıya döndü: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da tartışma silahlı saldırıya döndü: Bir kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen bir olayda, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Demetevler 924'üncü Cadde üzerinde aralarında husumet bulunan H.A. ve T.B. tartışmaya başladı. Tartışma sonucu çıkan kavgada T.B üzerinde bulunan silah ile H.A.'yı ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis kısa süre içerisinde şüpheli T.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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