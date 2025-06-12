Ankara'da Tarlada Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu

Ankara'da Tarlada Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu
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Polatlı ilçesinde bir tarlada meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yangın, ihbar sonrası itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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