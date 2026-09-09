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Ankara’da takla atan araçta bulunan sürücü hafif yaralandı

Ankara’da takla atan araçta bulunan sürücü hafif yaralandı
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Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeyken takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takla atan otomobilin ekipler tarafından kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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