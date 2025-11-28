Ankara'da Tabancayla Öldürülen Kadının Kardeşi, Saldırganın Takıntılı Olduğunu İddia Etti

Ankara'da tabancayla başından vurularak öldürülen kadının kardeşi, ablası ile saldırganın sevgili olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zanlının ablasına takıntılı olduğunu ve pusu kurduğunu ileri süren kardeşi, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Hayatını kaybeden genç kadın ise son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir dükkanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fuat Yıldırım (51), sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nurselen Gülaçtı'yla (33) bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Yıldırım, tabancayla Gülaçtı'nın başına 3 kez ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırgan Fuat Yıldırım ise cinayeti işlediği silahla birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Nurselen Gülaçtı için ise Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gülaçtı'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Olaydan önce ablama mesajlar göndermiş, 'Seni bitireceğim' yazmış"

Olayla ilgili konuşan Nurselen Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, Fuat Yıldırım'ın daha önce farklı suçlar işlediğini ve bu yüzden cezaevine girdiğini ileri sürerek, "Saldırgan ablamı son kez konuşmak için yanına çağırmış. Ablam, önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Saplantılısından kurtulması için böyle bir plan yapmıştık. Olaydan önce ablama mesajlar göndermiş, 'Seni bitireceğim' yazmış. Saldırgan daha önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine girmiş. Acımız çok büyük ama böyle birisi nasıl olur da hapisten çıkar ve suç işlemeye devam eder anlamış değiliz. Davamızın arkasındayız. Hiçbir kadının canının yanmasını istemiyoruz" dedi.

"Ablam kurtulmak istiyordu"

Ablasının zanlı ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyleyen Gülaçtı, "Ablam, saldırganla bir senedir görüşmüyordu. Son görüşmesinin de zorunlu olduğunu söyledi. Kurtulmak istediğini, tehditler aldığını ve başka bir şehre gitmek istediğini belirtmişti. Ablam, bu adamla iş ortamında tanıştı. Herhangi bir ilişkisi yoktu. Zanlının aynı zamanda geçmişte sahte faturalar düzenlediğini de öğrendik" diye konuştu.

"Psikolog olup çocuklara destek vermek istiyordu"

Ablasının hayalleri olduğunu anlatan Gülaçtı, "Ablam alkol dahi kullanmazdı. Kendi halinde biriydi. İkinci üniversitesini bitirmişti. Psikolog olup çocuklara destek vermek istiyordu. Engelli öğrencileri vardı, onlarla ilgileniyordu. Hedefinde yüksek lisans yapmak vardı ve anaokulu açmak istiyordu" şeklinde konuştu.

"Ailemize uygun biri olmadığını ve ablamın da kendisini istemediğini belirtmiştim"

Fuat Yıldırım ile daha önce karşılaştığını söyleyen Gülaçtı, "Saldırganla bir kez karşılaşmıştık. Kendisine ablamın görüşmek istemediğini söylemiştim. Bize niyetinin ciddi olduğunu ve düzgün birisi olduğunu ifade etmişti ama biz kesinlikle ailemize uygun biri olmadığını ve ablamın da kendisini istemediğini belirtmiştim. Ablamla zorla görüşmeye çalışıyordu. Olaydan bir gün önce ablama sürekli mesajlar göndermiş ve tartışma çıkarmaya çalışmış" ifadelerini kullandı.

"Çok acı veren bir durum"

Ablasına otopsi yapılmasının kendisi için çok acı verici bir durum olduğunu ifade eden Gülaçtı, "Bir insana otopsi yapılması en korktuğum durumlardan biriydi. Çok acı veren bir durum. Bir insanın parçalanması ve ona otopsi yapılması çok üzücü. İnsanların çocuklarına sahip çıkmasını ve onları ihmal etmemelerini, ellerinden geleni yapmasını temenni ediyorum" dedi.

Acılı anne Gülaçtı ise, gözyaşlarına hakim olamayarak feryat etti. - ANKARA