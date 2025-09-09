Ankara'da Sokak Köpeklerini Öldürme İddiasıyla Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sahiplendiği sokak köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla sanık Muhammed Mustafa Duman'ın, 'müstehcenlik' ve 'birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Duman, "Hayalim, 750-1000 daire yapan büyük bir iş adamı olmak" dedi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Mustafa Duman ile avukatları katıldı. Mahkeme Hakimi bu celse tanık dinleneceğini bildirerek Ö.K.'ye söz verdi.

Sağlık problemlerinden dolayı köpeklerine bakamadığını, sahiplendirebilmesi için arkadaşına söylediğini ifade eden Ö.K., "Sanık yanıma geldi 5 köpeğin hepsini aldı ve hızlıca gitti. Köpeklere ait olan malzemeleri bile almadı. Ben malzemeleri al diye aradım, ancak apartmandan çıkmadan beni engellemiş. Bu durumu arkadaşıma söyledim. Başka bir arkadaştan aradım. Bu sefer sanık telefonu açtı. Beni neden engelledin, diye sordum. 'Beni bir daha aramayın polise söylerim' dedi. Söz konusu yavru köpekleri sanığa verdiğimde daha 4 günlüktü balkondan kaçma imkanları yoktur çünkü daha yürüyemiyorlardı" beyanına yer verdi.

Buna karşın söz alan sanık Duman, "Ben tanığın telefonunu engellemedim. Ayrıca köpekleri aldığımda 5 günlüktü. Bu köpekler 3 hafta sonra evden kaçtılar. Ayrıca bu tanık nasıl oluyor da dinlenebiliyor" dedi. Buna karşın Mahkeme hakimi, "Bu soruyu bize nasıl sorabiliyorsun kanunu mu sorguluyorsun" dedi.

Mahkemece dinlenen sanık Duman'ın kardeşi B.D., abisinin ticaretle uğraştığını ifade ederek, "Abim az peşinatlı çok taksitli ticaretler yapardı. Bu şekilde 5-10 arsa ev alabiliyordu. Sonrasında ödeyemiyordu. Ticaretle bu kadar haşır neşir olduğu için evimize 2 kez haciz geldi. Telefon kayıtlarında geçen 'kafanı başka şeylerle meşgul et' dediğim de budur. Abimi hatırladığım kadarıyla geçmişte köpek ısırdı. Abimin köpeklere yönelik saldırgan tutumu olmadı" ifadelerinde bulundu.

"Hayalim iş adamı olmak"

Söz verilen sanık Duman, "Ben hekimliğin dışında al sat ticareti yapıyordum. 31 ev alım satımı yaptın şu anda da ailemin üzerine 7 tane kooperatif hissesi vardır. Hayalim ilerde 750-1000 daire yapan büyük bir iş adamı olmak" iddialarında bulundu.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada bulunan görüntü kayıtları, materyallere ilişkin raporlar tanık beyanları ve dosyadaki deliller kapsamında kuvvetli suç olduğunu gösterir olguların varlığı nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sonraki duruşma 23 Eylül'de görülecek. - ANKARA