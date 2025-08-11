Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şahıs, kendisine saldıran 4 sokak köpeğinin üzerine silahla ateş açtı. Olayda vurulan köpeklerden 1'i öldü.

KENDİSİNE SALDIRAN KÖPEĞİ SİLAHLA VURDU

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ikametinden çıkıp açık otoparkta bulunan aracına doğru yürüyen şahsın üzerine bu sırada 4 sokak köpeği havlayarak geldi. Şahıs, panikle köpekleri korkutmak için hedef gözetmeden bir el ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği bir köpek ölürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu köpeklerin şahsa saldırdığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.