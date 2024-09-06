Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Ankara'da ikamet eden bir kadın, giydiği kıyafet yüzünden sokakta herkesin kendine baktığını ve rahat yürüyemediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, "Ankara'da dışarı çıktım, beni yiyecek gibi bakıyorlar. Bakar mısınız?" ifadelerine yer verdi.