Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
Ankara'da giydiği kıyafet yüzünden sokakta yürüyemediğini ifade eden bir kadın, video çekerek duruma isyan etti. Giydiği kıyafetin normal bir kıyafet olduğunu belirten kadın, "Ankara'da dışarı çıktım, beni yiyecek gibi bakıyorlar. Bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.
Ankara'da ikamet eden bir kadın, giydiği kıyafet yüzünden sokakta herkesin kendine baktığını ve rahat yürüyemediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, "Ankara'da dışarı çıktım, beni yiyecek gibi bakıyorlar. Bakar mısınız?" ifadelerine yer verdi.