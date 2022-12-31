Yeni yıla saatler kala Ankara karıştı! Kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi'nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
POLİSİN OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa