Yeni yıla saatler kala Ankara karıştı! Kafede silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi'nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

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