Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İŞLETMECİ İLE ÇALIŞANINI SİLAHLA VURDU

Edinilen bilgilere göre olay Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bulunan bir mesire alanında meydana geldi. Alanda bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanın işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Y.E.H., işletmeci Yılmaz ve işletme çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yılmaz olay yerinde, Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.