Ankara'da silah ve uyuşturucu ticareti yapan çeteye operasyon: 16 şüpheli yakalandı

Ankara'da düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonda, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 16 şüpheli yakalandı. Operasyonun ardından çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ticareti yapan, silahla yaralama tehdit suçlarına karışan ve uyuşturucu satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gelen ihbarlar sonucunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, fark edilmemek için arabaların plakalarını değiştiren örgüt üyelerini takibe aldı. Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlar sonucu çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A.'nın da aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

