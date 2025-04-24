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Ankara'da Şiddetli Yağış ve Dolu Uyarısı

Ankara'da Şiddetli Yağış ve Dolu Uyarısı
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, valiliğin uyarılarıyla birlikte etkisini artırarak devam ediyor. Yağmur ve dolu, birçok ilçede olumsuzluklara yol açarken, ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı. Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini arttırarak devam etti. Yağmurun yanı sıra Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk gibi ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle altgeçitlerde oluşan birikintiler sürücülere zorlu anlar yaşattı. Başkent'te yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara Valiliği, bugün başlayan yoğun yağışın, yarın da devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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