Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıylaitfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Gölbek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yanan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.