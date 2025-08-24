Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıylaitfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Gölbek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yanan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızla müdahale ederek yangını söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa