Ankara'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta meydana gelen yangında, çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara'da seyir halindeki araçta yangın
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenimahalle'de seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücü yaparken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa