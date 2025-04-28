Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar

Ankara'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta meydana gelen yangında, çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'da seyir halindeki araçta yangın

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenimahalle'de seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücü yaparken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.