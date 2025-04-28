Ankara'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Ankara'da seyir halindeki araçta yangın

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenimahalle'de seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücü yaparken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma sürüyor.