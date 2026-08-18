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Çubuk'ta Biçerdöver Yangını Söndürüldü

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahtayazı Mahallesi yolunda seyir halinde bulunan bir biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan müdahale sonucunda yangın, çevreye sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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