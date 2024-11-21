Ankara'da sahte alkol operasyonu: 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi

ANKARA - Ankara Emniyeti, yasadışı yollarla sahte alkol üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasadışı yollarla sahte alkol üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar ve yapılan takip sonucunda; şüpheli şahısların toptan olarak temin ettikleri etil alkol, alkollü içki aromaları ve sahte TAPDK bandrollerini, sahte alkollü içki üretimi yapan şahıslara sattıkları, ayrıca şüpheli şahısların sahte alkollü içki imal ederek şahıslara ve alkollü içki servisi yapan işyerlerine satarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Kimliği tespit edilen 5 şahsa yönelik, Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalar neticesinde, 9.125 litre etil alkol ele geçirildi.