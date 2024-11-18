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Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay anında bölgeden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarılan Alperen T., yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğraması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuğunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Çubuk ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Alperen T., dedesinin evine gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada bölgeden geçen bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından Çubuk'ta yer alan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı derin ısırıklar sebebiyle yaralanan çocuk buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuğun bir süre doktorların gözetimi altında tutulacağı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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