Ankara'da Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı
Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ulaşımda aksamalara neden oldu. Su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Etkili olan sağanak yağış, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ulaşımda aksamalara neden oldu. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefon kaydına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
