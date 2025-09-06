Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Ankara'da aniden etkili olan sağanak yağış birçok noktada su birikintilerine ve sele neden olurken; sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

UYARILARIN ARDINDAN SAĞANAK VURDU

Uyarıların ardından öğle saatlerinde şehrin batı kısmında etkili olan sağanak, İstanbul Yolu olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bulvarda kilometrelerce sıkışıklığı yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı. Adeta sele dönen sular nedeniyle bulvarın bazı kısımlarında trafik sadece bir şeride düştü.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Vatandaş Hakan Çevik, yaşanan sorunlar nedeniyle yetkililere seslenerek, "Burası her yağmur yağdığında göl oluyor. Her araç geçtiğinde trafik kitleniyor. 2-3 saat yollarda çilekeş oluyoruz. 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var. Sanayi içerisinde dükkanlar kapattı, çalışmıyorlar şu anda. Dükkanlar su altında kaldı. Altyapı yapılması gerekiyor" dedi.