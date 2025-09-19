Ankara'da Restoranda Yangın, Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da bir restoranın mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Nene Hatun Caddesi'de yer alan bir restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, işletmenin çatısına kadar yayılırken, çevremdekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA