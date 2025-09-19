Haberler

Ankara'da Restoranda Yangın, Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Restoranda Yangın, Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Çankaya'da bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ankara'da bir restoranın mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Nene Hatun Caddesi'de yer alan bir restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, işletmenin çatısına kadar yayılırken, çevremdekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
