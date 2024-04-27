Üye Girişi
Haberler

Ankara'da raydan çıkan yük trenine müdahale ediliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mevkiinde, raydan çıkan yük trenine ekipler tarafından müdahale ediliyor. Trenin raydan çıkma sebebi henüz bilinmiyor.

Ankara'da raydan çıkan yük trenine ekipler tarafından müdahale ediliyor

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mevkiinde, raydan çıkan yük trenine ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Temelli mevkiinde yer alan demir yolu üzerinde seyreden yük treni, bilinmeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı. Raydan çıkan trene ekipler tarafından müdahale çalışmaları başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title