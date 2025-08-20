Ankara'da Polis Uygulamaları Denetlendi

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, başkentteki yoğun noktalarda gerçekleştirilen polis uygulamalarını yerinde denetleyerek vatandaşların güvenliği için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, başkentin genelinde vatandaşların yoğun olduğu nokta ve parklarda yapılan polis uygulamalarını denetledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde yol, park ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yapılan uygulamayı yerinde denetledi. Dinç, denetleme sırasında vatandaşlarla da sohbet etti. Dinç, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini, başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla vazifesinin başında olduğunu ifade etti.

Uygulama, 94 noktada, 384 parkta 270 ekip ve 907 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirildi. 10 bin 998 GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada 2 bin 805 araç kontrol edildi, aranan 3 kişi yakalandı. 42 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, 45 araca 425 bin 71 TL trafik cezası kesildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
