Ankara'da Pitbull Saldırısı: İki Çocuk Yaralandı, Sahibi Gözaltına Alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldıran pitbullun sahibinin, köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde çocukların oyun alanında gezdirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 30 Kasım günü, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin oğulları Efe Öztürk (1 buçuk) ve kızları Doğa Öztürk'e (5), karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırarak yaraladı. Yaralı çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tuğçe Özbek Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı. Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA