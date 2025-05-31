Ankara'da Pazaryeri Yangınında Korku Dolu Anlar

Ankara'da Pazaryeri Yangınında Korku Dolu Anlar
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kapalı pazaryerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların korku dolu anları cep telefonlarına yansıdı.

Ankara'da pazaryeri yangını

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan pazaryerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken korku dolu o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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