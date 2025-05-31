Ankara'da Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: Fail Yakalandı
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki pazar yerinde bir şahsı kafasından vurarak yaralayan zanlı İ.K., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da pazar yerindeki silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Pazar yerindeki silahlı saldırının faili yakalandı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir şahsı kafasından vurarak yaralayan zanlı yakalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören Ayvalı pazar yerinde, akşam saatlerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralanmıştı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu, Abdullah Ü.'yü vuran şahsın aralarında husumet bulunan iş arkadaşı İ.K. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.