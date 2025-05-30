Ankara'da Pazar Yerinde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Abdullah Ü. adlı şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgana yönelik arama çalışmaları başlatıldı.
Ankara'da pazar yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ayvalı pazar alanında, Abdullah Ü.'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Abdullah Ü., ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa