Ankara'da pazar yerinde silahlı saldırı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalı pazar alanında, Abdullah Ü.'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Abdullah Ü., ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.