Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt

Bakan Fidan'a açık açık soruldu: Trump, Türkiye'ye geliyor mu?
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi

Ankara'da Park Halindeki Araç Yandı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Ankara'da Park Halindeki Araç Yandı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar'da park halindeki bir araçta çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederek büyük bir felaketi önledi. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların kısa süredeki müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, su ve yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde büyük ölçüde söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.