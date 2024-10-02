Üye Girişi
Haberler

Ankara'da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı

Ankara'da özel sağlık kuruşuna silahlı saldırı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Karacabey Caddesi üzerindeki özel sağlık kuruşuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. O saatte içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından klinikte bulunan mermi kovanları incelenmek üzere alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polatlı ankara

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis yaka paça gözaltına aldı
BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });