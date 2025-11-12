Haberler

Ankara'da Otomobilin Durağa Daldığı Kazada 6 Yaralı

Güncelleme:
Mamak ilçesinde otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalı Caddesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
