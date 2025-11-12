Ankara'da Otomobilin Durağa Daldığı Kazada 6 Yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalı Caddesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA