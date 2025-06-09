Ankara'da Otomobil Yangını: Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 CTP 612 plakalı otomobil yol üzerinde ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yolda seyir halindeki diğer araçların sürücüleri ise yangına yardım etmek için yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA