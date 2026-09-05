Elmadağ'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Samsun yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 HE 0904 plakalı otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı