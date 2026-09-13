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Ankara’da otomobil takla attı: 1 ölü

Ankara’da otomobil takla attı: 1 ölü
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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Atlı (43) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emrah Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Atlı'nın cenazesi, bugün Akyurt Güzelhisar Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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