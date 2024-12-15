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Ankara'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı

Ankara'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı
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Ankara'da bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara Üniversitesi önünde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da bir otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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