Ankara'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı

Ankara'da bir otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA