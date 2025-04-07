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Ankara'da Otomobil Çarpışması: 1 Ağır, 6 Yaralı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşı yönden gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da karşı yönden gelen 2 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

ANKARA - Polatlı-Konya Yolu'nda karşı yönden gelen 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı - Konya yolunda karşı yönlerde seyreden 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1'i yaralı olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı tespit edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da Otomobil Çarpışması: 1 Ağır, 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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