Ankara'da Otomobil Bariyerlere Saplandı: Sürücü Yaralandı
Ankara-Eskişehir yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobili bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara- Eskişehir yolu Temelli istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hyundai Accent model otomobilinin kontrolünü kaybeden A.D., yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ok gibi saplanan araçtan hafif yaralı olarak çıkan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa