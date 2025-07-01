Ankara'da Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Telefonla Oynadı
Ankara'nın Sincan ilçesinde 577 numaralı EGO hattında seyir halindeki otobüs şoförünün telefonla oynadığı anlar yolcular tarafından kaydedildi.
Ankara'da Sincan ilçesinde otobüs şoförünün, direksiyon başında telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde 577 numaralı EGO hattında meydana geldi. İddialara göre, otobüs seyir halindeyken telefonla oynadı. Olayı gören araçtaki yolcular tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa