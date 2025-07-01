Ankara'da Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Telefonla Oynadı

Ankara'da Sincan ilçesinde otobüs şoförünün, direksiyon başında telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde 577 numaralı EGO hattında meydana geldi. İddialara göre, otobüs seyir halindeyken telefonla oynadı. Olayı gören araçtaki yolcular tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ANKARA