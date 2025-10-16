Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın Paniği

Haberler

Yenimahalle ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yarım saat içinde kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir oto tamircisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken tamirhane ve içinde bulunan açarlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA


